Трамп заявил, что его мирный план не нравится только Зеленскому

Президент США Дональд Трамп считает Зеленского единственным, кому не нравится его мирный план урегулирования военного конфликта. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Трамп думал, что он очень близок к заключению соглашения с Украиной. Потому что все на Украине, за исключением самого Зеленского, восхищались концепцией соглашения. Оно состоит из нескольких разделов, но включает вопрос территорий, а это делает переговоры очень сложными.

Накануне на Украине опубликовали обновленный текст плана Трампа, в рамках которого ВСУ должны полностью оставить Донбасс, где США хотят создать демилитаризованную зону по образцу корейской. Предполагается зафиксировать российский статус Крыма, не принимать Украину в НАТО, Киев должен провести президентские выборы.

В ходе телефонного разговора Трамп также заявил лидерам Германии, Франции и Британии, чтобы они давили на Зеленского, пишет The Wall Street Journal. По информации издания, Трамп исключает возможность изменения своего мирного плана. Однако, как сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме, представители США, Украины, Франции, Германии и Британии собираются обсудить мирный план и европейско-украинские правки к нему 13 декабря в Париже.

При этом план Трампа противоречит тем положениям, которые перечислял президент РФ Владимир Путин, в частности что ВСУ должны покинуть всю конституционного территорию России.