СК: Пилоты рухнувшего на дом в Иркутске Су-30 задохнулись в воздухе

Следствие назвало точную причину смерти экипажа истребителя Су-30, потерпевшего крушение в Иркутске в 2022 году. Об этом сообщил глава Восточного межрегионального следственного управления СК Алексей Александров изданию "Московский комсомолец".

Пилоты Максим Конюшин и Виктор Крюков погибли еще в воздухе из-за разгерметизации кислородного оборудования. По данным экспертизы, они задохнулись, надышавшись азота.

Напомним, самолет Су-30СМ упал 23 октября 2022 года на частный жилой дом на две семьи в черте города Иркутска. Местные жители не пострадали, погиб экипаж истребителя. По данным СКР, отказ техники и ошибка пилотирования рассматриваются как основные версии крушения самолета. Ранее сообщалось, что пилоты истребителя, возможно, не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска из-за потери сознания в полете.