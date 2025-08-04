СК: Пилоты рухнувшего на дом в Иркутске Су-30 задохнулись в воздухе

04 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Сибирский ФО В России Иркутская область
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Яковлев&quot;

СК: Пилоты рухнувшего на дом в Иркутске Су-30 задохнулись в воздухе

Следствие назвало точную причину смерти экипажа истребителя Су-30, потерпевшего крушение в Иркутске в 2022 году. Об этом сообщил глава Восточного межрегионального следственного управления СК Алексей Александров изданию "Московский комсомолец".

Пилоты Максим Конюшин и Виктор Крюков погибли еще в воздухе из-за разгерметизации кислородного оборудования. По данным экспертизы, они задохнулись, надышавшись азота.

Напомним, самолет Су-30СМ упал 23 октября 2022 года на частный жилой дом на две семьи в черте города Иркутска. Местные жители не пострадали, погиб экипаж истребителя. По данным СКР, отказ техники и ошибка пилотирования рассматриваются как основные версии крушения самолета. Ранее сообщалось, что пилоты истребителя, возможно, не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска из-за потери сознания в полете.

Теги:


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.10.2022 21:35 Мск Пилоты разбившегося в Иркутске истребителя могли потерять сознание в полете
Ранее 28.10.2022 10:26 Мск Восемь домовладений пострадали во время крушения истребителя в Иркутске
Ранее 25.10.2022 15:20 Мск Иркутский авиационный завод и ОАК поддержат семьи погибших пилотов Су-30
Ранее 24.10.2022 11:31 Мск Пилоты Су-30 в Иркутске могли потерять сознание из-за азота в баллонах
Ранее 24.10.2022 10:27 Мск СК назвал основные версии крушения Су-30 в Иркутске
Ранее 24.10.2022 07:50 Мск Одного из летчиков, погибших в Иркутске, похоронят в Москве
Ранее 23.10.2022 16:38 Мск Две семьи, чей дом был уничтожен при падении самолета Су-30, получат по 100 тысяч рублей
Ранее 23.10.2022 15:23 Мск Очень странные дела: Экипаж Су-30, разбившегося в Иркутске, возможно, потерял сознание в полете
Ранее 23.10.2022 15:13 Мск После крушения самолета 150 домов в Иркутске остались без электроснабжения
Ранее 23.10.2022 15:03 Мск Жителей Иркутска, чьи дома пострадали при крушении самолета, разместят в ПВР
Ранее 23.10.2022 14:45 Мск ОАК назвала конфигурацию упавшего самолета: Су-30СМ выполнял приемо-сдаточный полет
Ранее 23.10.2022 14:26 Мск "Это был испытательный полет без боекомплекта". Подробности катастрофы в Иркутске
Ранее 23.10.2022 14:07 Мск Пилоты разбившегося в Иркутске Су-30 погибли
Ранее 23.10.2022 14:05 Мск МЧС: На месте крушения Су-30 в Иркутске пожар 200 "квадратов"
Ранее 23.10.2022 13:48 Мск В Иркутске военный самолет упал на жилой дом

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети