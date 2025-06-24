Горелкин: Надо запретить WhatsApp* в российских учреждениях

Первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин считает, что в России тоже надо запретить WhatsApp* во всех государственных и других важных структурах. Так он прокомментировал то, что в США членам Палаты представителей запретили пользоваться WhatsApp для обмена сообщениями.

"Если WhatsApp вызывает вопросы кибербезопасников даже у себя на родине, не должно ли это стать сигналом к отказу от мессенджера в российских государственных и других стратегически важных структурах? По-моему, ответ очевиден", - написал депутат.

Накануне в Региональном общественном центре интернет-технологий, который он возглавляет, прошло заседание комиссии по новым медиа на тему "Мессенджеры-2025: между удобством и рисками". Отмечалось, что россияне по-прежнему "сидят" на иностранных мессенджерах: около 80% используют WhatsApp, около 60% - Telegram. Это надо менять, и для этого недавно был принят закон о создании национальной платформы.

Председатель комиссии по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин считает, что растущая международная напряженность делает использование иностранных платформ потенциально опасным. Горелкин же пишет, что в ход должны идти не запретительные меры, а конкурентные преимущества. Предусмотренная в законе интеграция с "Госуслугами" и другие опции будут востребованы у российских пользователей, а вот иностранные аналоги ее предложить не могут. Зато рост популярности национального мессенджера заставит и конкурентов обратить внимание на необходимость соблюдения российского законодательства.

Напомним, с 1 марта 2023 года для банков и ряда госорганизаций введен запрет использовать в своей деятельности иностранные сервисы, в том числе для передачи платежных документов и предоставления информации, содержащей персональные данные граждан РФ. В списке девять мессенджеров: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat. Этот запрет недавно был распространен на общение банков и госорганов с гражданами. Личной переписки сотрудников он не касается.

*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, деятельность которой запрещена