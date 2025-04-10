Против экс-владельца "Югры" Хотина завели новое дело о мошенничестве

Новое дело о мошенничестве завели против бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина.

Ранее он получил 9 лет колонии за растрату более 23 млрд руб. "В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Хотина меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Мещанском суде Москвы.

Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает РИА "Новости".

В конце 2024 года Коптевский суд Москвы взыскал с Хотина более 14 млрд рублей по иску Россельхозбанка.