В Тюменской области началось весеннее половодье: вода из реки Ишим уже вышла на пойму

Весеннее половодье началось в Тюменской области. Вода в реке Ишим пребывает, недалеко от села Ильинка в Казанском районе вода уже вышла на пойму, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Уровень воды на сегодняшнее утро составляет 718 сантиметров, за прошедшие сутки река прибавила 25 сантиметров. До отметки "опасное явление" остается 82 сантиметра.

По данным регионального инфоцентра, больше всего домов в Казанском районе во время прошлогоднего рекордного паводка пострадало в деревне Большие Ярки.

"В марте во время рабочей поездки был здесь, на месте оценил обстановку. Для защиты строений и участков приняли решение построить противопаводковую земляную насыпь. Сейчас работы идут полным ходом. Из 874 метров насыпи уже готово – 350. Полностью завершить ее возведение строители планируют 4 апреля", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Также власти опровергают информацию о переливе воды через дамбу между рекой Ишим и старицей Угловая в деревне Баландина Казанского района. В этом населенном пункте нет дамбы. Информацию о переливе растиражировали некоторые Telegram-каналы.

Отмечается, что весной, в период таяния снега, в низинах возможно скопление воды. Уровень воды в реках также поднимается, поскольку лед тает. Это происходит ежегодно.