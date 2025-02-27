В Ишиме начинают подворовые обходы в связи с надвигающимся паводком

В Викуловском районе на реке Ишим продолжаются противопаводковые мероприятия, в Ишиме стартуют подворовые обходы граждан, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Ход работ по возведению земляной насыпи по улице Ишимской и работы по ликвидации островов (наносов) в русле реки Ишим, которые образовались за время паводка 2024 года, проверил глава района Андрей Лотов.

"На объектах встретился с представителями подрядных организаций осуществляющих работы. Работы осуществляются в соответствии с планом мероприятий", - сказал он.

В рамках подготовки к весеннему паводку в городе Ишиме подворовые обходы начнутся с 1 марта. Всего планируется проинформировать жителей 1495 домов, начнут с домовладений, расположенных по берегам малых рек.

Сотрудники администрации, подведомственных учреждений, а также представители МЧС и полиции соберут данные о маломобильных жителях. Для удобства ишимцев подготовили памятку с рекомендациями, а также контактными телефонами всех служб, в которые следует обращаться по вопросам чрезвычайной ситуации.

Напомним, весенний паводок в 2024 году стал разрушительным: уровень воды поднимался до рекордных 1209 см. В регионе был введен режим ЧС, а ущерб только дорожной инфраструктуре был оценен в 3 млрд руб. Утраченными или поврежденными признаны 470 жилых домов. За нанесенный паводком ущерб тюменцы получили 188 млн руб.