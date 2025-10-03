Общественники настаивают на отзывной кампании Lada Vesta

Российские общественники намерены добиваться полноценной отзывной кампании автомобилей Lada Vesta "АвтоВАЗа" после дорожно-транспортного происшествия 18 сентября во Владимирской области с машиной этой марки.

Как заявил автоблогер и юрист Александр Шумский, это первый зафиксированный случай серьезной аварии после признанной технической особенности у машин "АвтоВАЗа".

Машина потеряло управление и вылетела с дороги из-за заблокировавшегося на ходу руля. Женщина-водитель с тяжелыми травмами позвоночника была доставлена в больницу, ее ждет операция.

Минувшим летом владельцы Lada Vesta стали сообщать о проблемах с рулевым управлением. Они выкладывали в соцсетях видеоролики, на которых видно, как автомобиль движется по дороге, зажигание включено, но руль заперт и не поворачивается даже при больших усилиях. В августе президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился в Росстандарт с просьбой провести комплекс надзорных мероприятии,̆ в том числе с обращением в МВД для анализа аварий с участием Lada Vesta.

Тогда "АвтоВАЗ" сообщил о начале бесплатной сервисной кампании по ремонту рулевого управления модели Lada Vesta, направленной на избежание незапланированной блокировки руля на Vesta второго поколения.

В НАС заявили, что обычной сервисной кампании недостаточно и случившаяся авария требует независимого расследования и ремонта всех проблемных машин в рамках отзывной кампании, сообщают "Известия".

Ранее ряд СМИ сообщили об отзыве автомобилей, но в итоге "АвтоВАЗ" остановился на формате сервисной кампании.