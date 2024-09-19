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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России создадут реестр незаконно находящихся в стране иностранцев

В России появится реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно. По словам первого заместителя министра внутренних дел генерал-полковника Александра Горового, попавшие в список люди не смогут пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки.

Основные задачи проекта – межведомственное электронное взаимодействие с организациями, предоставляющими вышеназванные услуги, сообщил "Ъ" Горовой.

После теракта в "Крокусе" перед российскими властями в очередной раз встала проблема не только контроля и безопасности в целом, но и в полный рост встал вопрос мигрантов, правил их пребывания, контроля их нахождения на территории РФ. Президент Владимир Путин поручил разработать систему дополнительных профилактических мер по борьбе с незаконной миграцией – так, в стране может появиться и новое ведомство по вопросам миграционной политики и межнациональных отношений. Предполагается, что это может быть как министерство, так и федеральное агентство с широкими полномочиями, которое будет подчиняться напрямую главе государства.

Теги: Мигранты, брак, банковские услуги


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