01 Июня 2024
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
Фото: admtyumen.ru

Моор опроверг слухи о слиянии регионов "матрешки" после назначения врио губернатора Югры бывшего мэра Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор в очередной раз развеял слухи о слиянии Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Глава региона высказался о "тюменской матрешке" на фоне назначения врио губернатора Югры бывшего мэра Тюмени Руслана Кухарука.

Он напомнил, что в соответствии с Конституцией РФ, Тюменская область – уникальный сложнопостроенный субъект Российской Федерации, в который входят Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. Губернатор Тюменской области и Тюменская областная дума избираются на территории всех трех регионов. При этом каждый из автономных округов является самостоятельным субъектом Федерации и имеет своего губернатора, свою думу и свой бюджет.

"Отношения между Тюменской областью и автономными округами урегулированы договором, который был подписан еще в 2004 году. Для реализации этого договора была сформирована программа «Сотрудничество». Это уникальный документ. Суть его очень проста – три региона объединяют свои ресурсы и определенным образом распределяют полномочия, чтобы достигать синергетического эффекта. За двадцать лет договор и программа «Сотрудничество» показали свою эффективность. Поэтому в прошлом году мы продлили договор сразу на десять лет", – напомнил губернатор Тюменской области.

По словам Александра Моора, назначенный временно исполняющим обязанности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры экс-глава Тюмени Руслан Кухарук прекрасно понимает систему взаимоотношений между тремя регионами, входящими в "тюменскую матрешку".

"У меня нет сомнений, что он поддержит это историческое сотрудничество. Безусловно, в поисках ответов на новые вызовы мы, три руководителя, сможем найти эффективные решения, используя накопленный опыт наших добрососедских отношений".

Теги: александр моор, тюменская матрешка, слияние, слухи, руслан кухарук


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