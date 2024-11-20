Уроженец Урая Руслан Кухарук: "Ключ к системному развитию Югры – в муниципалитетах"

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало аналитический доклад "ХМАО – Югра: новая повестка Руслана Кухарука, каналы обратной связи, долгосрочные стратегические проекты". В документе – изучение первых месяцев правления нового руководителя нефтяной житницы страны. Из анализа следует, что один из мотивов назначения Руслана Кухарука в Югру – реализация курса федерального центра на повышение эффективности работы каналов обратной связи с жителями. Подробнее – в материале Накануне.RU.

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Руслан Кухарук родился 8 мая 1979 г. в Урае. В 1996 г. закончил с золотой медалью гимназию, в 2001 г. – Тюменский государственный университет по специальности "Юриспруденция" (с отличием). До 2011 г. работал в департаменте имущественных отношений Тюменской области. Затем возглавил департамент земельных отношений и градостроительства мэрии Тюмени. 29 сентября 2016 г. назначен заместителем главы администрации Тюмени.

С 31 мая 2018 г. – и.о. мэра Тюмени. 8 октября 2018 г. единогласно избран на этот пост, где за последующие шесть лет показал себя крайне эффективным руководителем. Согласно индексу качества городской среды за 2023 г., подготовленному Минстроем России и институтом развития ДОМ.РФ, Тюмень вышла на второе место среди 1 тыс. 117 городов страны, где проводился мониторинг (индекс рассчитывался по 36 параметрам). С 30 мая 2024 г. Руслан Кухарук – и.о., с 8 сентября – губернатор Югры. Во время встречи в Кремле президент России сообщил новому главе Югры, что надеется на то, что тюменские наработки будут использованы на более высоком уровне.

Важной стратегической составляющей политики нового губернатора стал принцип "работать там, где живут люди". За прошедшие после назначения летние месяцы глава Югры посетил все районы автономного округа, где встречался с жителями, интересовался их проблемами, после комплексно решая их. По мнению Руслана Кухарука, "ключ к росту качества жизни – в муниципалитетах". Одна из ключевых характеристик стиля руководства нового губернатора – системный подход к развитию региона, не ситуативное реагирование на отдельные вызовы, а создание четко работающих "вдолгую" механизмов и институтов, призванных решать подобные задачи в долгосрочной перспективе. Так он решает многие вопросы — от реализации новой адресной программы расселения аварийного жилья до региональных мер профилактики преступлений с использованием IT-технологий.

Такой же системный подход Руслан Кухарук применяет и в кадровой политике. Речь идет о привлечении в команду и специалистов-практиков, уже получивших опыт работы в ХМАО, и эффективных управленцев, ранее отвечавших за важные направления в мэрии Тюмени и правительстве Тюменской области.

Среди тех, кто и долго проработал в Югре, и вошел в состав новой администрации, — первый замгубернатора Алексей Забозлаев, заместители губернатора Вера Дюдина и Всеволод Кольцов. Попали в команду и те, кто ранее трудился за пределами округа: замгубернатора, глава аппарата губернатора и правительства Югры Ирина Чудова, курирующий вопросы ЖКХ и строительного надзора Владимир Кильтау, куратор госзаказа и тарифов Аркадий Пилипчук.

Наряду с рачительным отношением к жителям и комплексной кадровой политикой Руслан Кухарук выстраивает взвешенные отношения власти и бизнеса и после координирует их. Начав руководить регионом, губернатор устроил перезагрузку отношений окружных властей с ведущими экономическими игроками, представленными в регионе. "Корпоративный консенсус", сложившийся при предыдущем руководстве Югры, предполагал баланс интересов ключевых компаний и поиск ситуативных решений в случае усиления противоречий крупного бизнеса.

Отсутствие институционализации, универсальных правил работы с бизнесом привело сначала к резкому ослаблению, а затем и к утрате консенсуса. Новый губернатор предложил ведущим экономическим игрокам округа четко прописанный "пакт Кухарука" – ряд системных стратегических требований, которые де-факто становятся условиями для продолжения работы бизнес-игроков в регионе.

Можно выделить несколько основных положений этого договора. Углубление участия работающего в регионе крупного бизнеса в реализации социальных программ, в том числе в рамках взаимодействия с муниципалитетами. Сотрудничество округа с крупными корпорациями необходимо для выхода на новый уровень реализации задач по инфраструктурному развитию региона. Среди ключевых направлений этого блока — дальнейшая масштабная газификация. Власти ХМАО развивают взаимодействие с системообразующими предприятиями: с их менеджментом обсуждают новые подходы к поддержанию жизненно важной энергетической инфраструктуры на местах.

Еще одним важным направлением работы Руслана Кухарука является социальная политика. Одной из причин решения Кремля направить Руслана Кухарука в ХМАО является необходимость вывести на новый уровень реализацию в регионе федеральной политики. Уже с первых недель работы в статусе врио главы ХМАО он уделял внимание как вопросам строительства социальной инфраструктуры на уровне муниципалитетов, так и реализации проектов на этом направлении, которые позволят решать задачи регионального значения (например, в сфере образования).

Став избранным губернатором, Руслан Кухарук во время корректировки действующего закона о бюджете на 2024 г. добился расширения финансирования региональной программы "Социальное и демографическое развитие". Деньги по ней идут на обеспечение выплат ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, на предоставление мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей, а также на приобретение жилых помещений для детей-сирот.

Скрупулезно работая по этим и другим направлениям, Руслан Кухарук решает ключевую задачу – на уровне одного из регионов – флагманов экономики России реализует стратегию Кремля по укреплению технологического суверенитета, кадрового потенциала, продовольственной безопасности страны. Эти приоритеты существенно расширяют потенциал ХМАО во взаимодействии с федеральным центром и – при сохранении специального внимания к нефтегазовому сектору округа – создают новые возможности для развития высокотехнологичных отраслей, АПК и образовательных центров Югры, в том числе на перспективу 2030-40-х гг.