Уроженец Урая Руслан Кухарук: "Ключ к системному развитию Югры – в муниципалитетах"

20 Ноября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Началась деанонимизация блогеров

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Уроженец Урая Руслан Кухарук: "Ключ к системному развитию Югры – в муниципалитетах"

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало аналитический доклад "ХМАО – Югра: новая повестка Руслана Кухарука, каналы обратной связи, долгосрочные стратегические проекты". В документе – изучение первых месяцев правления нового руководителя нефтяной житницы страны. Из анализа следует, что один из мотивов назначения Руслана Кухарука в Югру – реализация курса федерального центра на повышение эффективности работы каналов обратной связи с жителями. Подробнее – в материале Накануне.RU.
Читайте также:

Руслан Кухарук родился 8 мая 1979 г. в Урае. В 1996 г. закончил с золотой медалью гимназию, в 2001 г. – Тюменский государственный университет по специальности "Юриспруденция" (с отличием). До 2011 г. работал в департаменте имущественных отношений Тюменской области. Затем возглавил департамент земельных отношений и градостроительства мэрии Тюмени. 29 сентября 2016 г. назначен заместителем главы администрации Тюмени.

С 31 мая 2018 г. – и.о. мэра Тюмени. 8 октября 2018 г. единогласно избран на этот пост, где за последующие шесть лет показал себя крайне эффективным руководителем. Согласно индексу качества городской среды за 2023 г., подготовленному Минстроем России и институтом развития ДОМ.РФ, Тюмень вышла на второе место среди 1 тыс. 117 городов страны, где проводился мониторинг (индекс рассчитывался по 36 параметрам). С 30 мая 2024 г. Руслан Кухарук – и.о., с 8 сентября – губернатор Югры. Во время встречи в Кремле президент России сообщил новому главе Югры, что надеется на то, что тюменские наработки будут использованы на более высоком уровне.

Руслан Кухарук, Владимир Путин(2024)|Фото: kremlin.ru

Важной стратегической составляющей политики нового губернатора стал принцип "работать там, где живут люди". За прошедшие после назначения летние месяцы глава Югры посетил все районы автономного округа, где встречался с жителями, интересовался их проблемами, после комплексно решая их. По мнению Руслана Кухарука, "ключ к росту качества жизни – в муниципалитетах". Одна из ключевых характеристик стиля руководства нового губернатора – системный подход к развитию региона, не ситуативное реагирование на отдельные вызовы, а создание четко работающих "вдолгую" механизмов и институтов, призванных решать подобные задачи в долгосрочной перспективе. Так он решает многие вопросы — от реализации новой адресной программы расселения аварийного жилья до региональных мер профилактики преступлений с использованием IT-технологий.

Такой же системный подход Руслан Кухарук применяет и в кадровой политике. Речь идет о привлечении в команду и специалистов-практиков, уже получивших опыт работы в ХМАО, и эффективных управленцев, ранее отвечавших за важные направления в мэрии Тюмени и правительстве Тюменской области.

Среди тех, кто и долго проработал в Югре, и вошел в состав новой администрации, — первый замгубернатора Алексей Забозлаев, заместители губернатора Вера Дюдина и Всеволод Кольцов. Попали в команду и те, кто ранее трудился за пределами округа: замгубернатора, глава аппарата губернатора и правительства Югры Ирина Чудова, курирующий вопросы ЖКХ и строительного надзора Владимир Кильтау, куратор госзаказа и тарифов Аркадий Пилипчук.

Алексей Забозлаев на сессии "Ресурсная база России: что может стимулировать политику государства и компаний по росту запасов?" на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени(2024)|Фото: Накануне.RU

Наряду с рачительным отношением к жителям и комплексной кадровой политикой Руслан Кухарук выстраивает взвешенные отношения власти и бизнеса и после координирует их. Начав руководить регионом, губернатор устроил перезагрузку отношений окружных властей с ведущими экономическими игроками, представленными в регионе. "Корпоративный консенсус", сложившийся при предыдущем руководстве Югры, предполагал баланс интересов ключевых компаний и поиск ситуативных решений в случае усиления противоречий крупного бизнеса.

Отсутствие институционализации, универсальных правил работы с бизнесом привело сначала к резкому ослаблению, а затем и к утрате консенсуса. Новый губернатор предложил ведущим экономическим игрокам округа четко прописанный "пакт Кухарука" – ряд системных стратегических требований, которые де-факто становятся условиями для продолжения работы бизнес-игроков в регионе.

Можно выделить несколько основных положений этого договора. Углубление участия работающего в регионе крупного бизнеса в реализации социальных программ, в том числе в рамках взаимодействия с муниципалитетами. Сотрудничество округа с крупными корпорациями необходимо для выхода на новый уровень реализации задач по инфраструктурному развитию региона. Среди ключевых направлений этого блока — дальнейшая масштабная газификация. Власти ХМАО развивают взаимодействие с системообразующими предприятиями: с их менеджментом обсуждают новые подходы к поддержанию жизненно важной энергетической инфраструктуры на местах.

Руслан Кухарук на выставке ИННОПРОМ(2024)|Фото: Накануне.RU

Еще одним важным направлением работы Руслана Кухарука является социальная политика. Одной из причин решения Кремля направить Руслана Кухарука в ХМАО является необходимость вывести на новый уровень реализацию в регионе федеральной политики. Уже с первых недель работы в статусе врио главы ХМАО он уделял внимание как вопросам строительства социальной инфраструктуры на уровне муниципалитетов, так и реализации проектов на этом направлении, которые позволят решать задачи регионального значения (например, в сфере образования).

Став избранным губернатором, Руслан Кухарук во время корректировки действующего закона о бюджете на 2024 г. добился расширения финансирования региональной программы "Социальное и демографическое развитие". Деньги по ней идут на обеспечение выплат ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, на предоставление мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей, а также на приобретение жилых помещений для детей-сирот.

Скрупулезно работая по этим и другим направлениям, Руслан Кухарук решает ключевую задачу – на уровне одного из регионов – флагманов экономики России реализует стратегию Кремля по укреплению технологического суверенитета, кадрового потенциала, продовольственной безопасности страны. Эти приоритеты существенно расширяют потенциал ХМАО во взаимодействии с федеральным центром и – при сохранении специального внимания к нефтегазовому сектору округа – создают новые возможности для развития высокотехнологичных отраслей, АПК и образовательных центров Югры, в том числе на перспективу 2030-40-х гг.

Теги: Руслан Кухарук, Урай, работа, люди, жители


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.09.2024 12:18 Мск Экс-губернатор Югры получила удостоверение сенатора Совфеда
Ранее 20.09.2024 08:58 Мск Наталье Комаровой прочат карьеру в Совете Федерации
Ранее 10.09.2024 13:45 Мск Уроженец Урая Руслан Кухарук: "Зная специфику жизни на Севере, буду работать для людей"
Ранее 09.09.2024 09:30 Мск Экс-губернатор Югры представит регион в Совете Федерации
Ранее 08.09.2024 10:40 Мск Дума Югры утвердила Кухарука главой округа
Ранее 06.09.2024 11:55 Мск Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выберут 8 сентября
Ранее 03.07.2024 12:05 Мск Медведев утвердил Кухарука кандидатом в главы Югры
Ранее 27.06.2024 08:15 Мск Экс-глава Югры стала почетным гражданином округа
Ранее 21.06.2024 12:07 Мск "Единая Россия" назвала своих кандидатов на пост губернатора Югры
Ранее 14.06.2024 08:50 Мск Президент наградил экс-губернатора Югры орденом
Ранее 03.06.2024 09:50 Мск Новый глава Югры погрузится в жизнь округа через поездки и общение с жителями
Ранее 02.06.2024 12:02 Мск Наталья Комарова закрывает свои страницы в соцсетях, которые вела как губернатор
Ранее 02.06.2024 11:13 Мск Кухарук намерен просить Комарову стать сенатором от Югры
Ранее 01.06.2024 18:16 Мск Моор опроверг слухи о слиянии регионов "матрешки" после назначения врио губернатора Югры бывшего мэра Тюмени
Ранее 31.05.2024 15:42 Мск Новый губернатор Югры приедет в регион в воскресенье
Ранее 31.05.2024 14:30 Мск "Человек своего времени". Чем запомнилась Югре эпоха губернатора Комаровой
Ранее 31.05.2024 13:20 Мск Вице-премьер Новак встретился с врио губернатора ХМАО - Югры Русланом Кухаруком
Ранее 30.05.2024 16:10 Мск Моор поздравил Кухарука с назначением в Югру
Ранее 30.05.2024 14:47 Мск Артюхов порадовался совместной работе с Комаровой
Ранее 30.05.2024 13:35 Мск Уральский полпред назвал сильные стороны нового главы Югры
Ранее 30.05.2024 12:34 Мск Нейросеть пока не заменит губернаторов. В Югре вместо Комаровой назначен Кухарук
Ранее 30.05.2024 12:15 Мск Моор поблагодарил Комарову за сотрудничество
Ранее 30.05.2024 09:25 Мск Губернатор Югры ушла в отставку

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети