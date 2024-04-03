В Тюменской области мужчину отправили в психбольницу за отправку дикпика

В Тюменской области мужчину отправили на принудительное лечение за рассылку дикпиков (фотографии полового органа).

Об этом Накануне.RU сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В июне 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения и страдающий хроническим психическим расстройством зашел в интернет, после чего в соцсети перешел в общую беседу, где разместил фотографию своего полового органа. Также этот снимок он разослал в личные сообщения пользователей приложений.

По словам мужчины, таким образом он хотел "познакомиться". Отметим, что действия мужчины квалифицируются как "незаконное изготовление и оборот порнографических материалов" (п. "б" ч.3 ст.242 УК РФ).

Уватский районный суд освободил мужчину от уголовной ответственности на основании ст. 21 УК РФ.

"К нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа", - говорится в сообщении суда.