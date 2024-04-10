ФССП попросила взыскать 1,5 млн кв. м недвижимости у экс-владельца "Югры"

Судебные приставы намерены изъять у бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина 1,5 миллиона кв. м офисов и торговых помещений в рамках дела компании "Русь-ойл", пишут "Ведомости".

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в марте подала в Мещанский районный суд 13 исковых заявлений к Хотину и связанным с ним структурам.

В качестве ответчиков в карточках дел помимо Хотина указано более 50 компаний, которые владеют (полностью или частично) объектами коммерческой недвижимости.

Стоимость всех активов, которые ФССП хочет изъять у Хотина, консультанты оценивают в 100-120 миллиардов рублей.

Напомним, в марте суд приговорил Хотина к девяти годам колонии за растрату 23,6 млрд рублей банка "Югра". Суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. До этого ЦБ ввел в банке временную администрацию, а затем отозвал у него лицензию. В апреле 2019 г. под домашний арест был отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Причина – уголовное дело, возбужденное по факту хищения денег банка. Позже было возбуждено новое дело, оно касается растраты 283 млрд руб., принадлежащих банку. Сумма совокупного ущерба по всем уголовным делам превысила 290 млрд руб.