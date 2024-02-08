ВНИИ труда: в России зафиксировали самый низкий годовой уровень безработицы с 1992 года

В России среднегодовой уровень безработицы по итогам прошлого года составил 3,2%.

Как заявил генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин, это самый низкий показатель с 1992 года, то есть - исторический минимум. Кроме того, до рекордного уровня увеличилась численность занятых в декабре 2023 года (74,2 млн человек). Это самый высокий показатель числа занятых в последний месяц года с 2005 года.

"В России число занятых за год выросло на 2,1 млн - с 72,1 млн в декабре 2022 года до 74,2 млн к концу 2023 года. Это новый исторический максимум для декабря - месяца, когда традиционно завершаются годовые, срочные контракты. Все это вкупе с рекордно низкими показателями безработицы говорит об устойчивом рынке труда соискателя", - указал Платыгин.

По его словам, незначительное увеличение месячного показателя уровня безработицы в декабре (с 2,9% в ноябре до 3%) - это своеобразная сезонность, связанная с традиционным замедлением найма в конце года и истечением сроков действия годовых проектов, контрактов, сообщает ТАСС.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что в России безработица начнет постепенно расти. Как следует из прогноза, в декабре 2025 года безработица увеличится до 3,1%, а в декабре 2026 года достигнет 3,2%.