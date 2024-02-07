ФНС будет отслеживать компании, сотрудничающие с большим количеством самозанятых

ФНС будет отслеживать компании, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми и многим начисляют небольшие выплаты. Об этом говорится в проекте приказа Минтруда, который может вступить в силу уже с 1 марта.

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Предполагается, что налоговые органы должны ежеквартально в порядке межведомственного взаимодействия направлять информацию о работодателях, начисляющих выплаты ниже МРОТ не менее чем 10% работников. Если для штатных работников это невозможно, то данное требование не распространяется на физических лиц, выполняющих работы или оказывающих услуги по договору гражданско-правового характера. В их число входят самозанятые. Минтруд подозревает, что таким способом компании просто платят зарплату в конвертах.

Кроме того, будут отслеживаться организации и предприятия, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми, начисляя им в среднем более 50 тысяч рублей в месяц. Работодатели часто выбирают такую форму сотрудничества, снижая свои расходы, так как за самозанятых не платятся страховые взносы. Обязательные отчисления самозанятого составляют 6% дохода.

Согласно закону о самозанятых, они не могут и работать у работодателя и сотрудничать с ним же в качестве самозанятого. Также нельзя расторгнуть трудовой договор, а потом устроиться туда же в качестве самозанятого в течение двух лет.