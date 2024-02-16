16 Февраля 2024
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Губернатор Моор распорядился выделить деньги на ремонт школ в Тюмени и Ишиме

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении денег на капитальный ремонт школы-интерната в Ишиме. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Здание школы было построено еще в 1966 году и в настоящий момент нуждается в реновации. Воспитанники сейчас занимаются в интернате, в школе занятия не ведутся. Этим же распоряжением предусмотрены средства на ремонт второго корпуса средней школы № 22 в Тюмени. Она построена в 1986 году. По словам губернатора, планируется обновить само здание, а также благоустроить территорию.

Оба проекта будут реализованы на средства областного и федерального бюджетов. Работа ведется в рамках поручения президента России Владимира Путина в рамках реализации государственной программы Тюменской области "Развитие образования и науки". Обновленные здания в Ишиме и Тюмени планируется вновь открыть к 1 сентября 2025 года.

Всего с 2022 года в регионе было капитально отремонтировано более 60 школ.

Отметим, что помимо ремонта и обустройства своих школ, Тюменская область помогает подшефной территории - Краснодону перейти на российские стандарты обучения. Регион содействует в ремонте образовательных учреждений, обновлении материально-технической базы, реализации учебного процесса в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Теги: школы, ремонт, Моор


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