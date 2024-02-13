Суд Москвы 28 февраля огласит приговор экс-владельцу банка "Югра" по делу о растрате

Замоскворецкий суд Москвы 28 февраля планирует огласить приговор в отношении экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого по делу о растрате более 23 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Прения продолжаются с декабря 2023 г.. Обвинение запросило для бывшего владельца банка Алексея Хотина, экс-президента "Югры" Алексея Нефедова, председателя правления этого кредитного учреждения Дмитрия Шиляева и Нины Черновой от девяти лет до девяти лет и десяти месяцев колонии общего режима. Хотин и другие фигуранты дела вину не признают и просят суд оправдать их.

Суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. До этого ЦБ ввел в банке временную администрацию, а затем отозвал у него лицензию. В апреле 2019 г. под домашний арест отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Причина – уголовное дело, возбужденное по факту хищения денег банка. Позже было возбуждено новое дело, оно касается растраты 283 млрд руб., принадлежащих банку. Сумма совокупного ущерба по всем уголовным делам превысила 290 млрд руб.