26 Декабря 2024
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Фото: Накануне.ru

Бастрыкину доложат о мигранте-педофиле, задержанном Дедом Морозом в Екатеринбурге

Главе СК России Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании уголовного дела в отношении уроженца Таджикистана, склонявшего в интимным действиям 13-летнюю екатеринбурженку. Накануне он был задержан со всеми документами и телефоном, в котором хранилась вся переписка с несовершеннолетними.

Речь идет о мигранте-педофиле, которого в образе Деда Мороза помог поймать президент Уральского родительского комитета Евгений Жабреев. Отец девочки 1,5 года не мог поймать извращенца, но под Новый год тот сам пришел к нему в квартиру.

"Сообщается, что уроженец Таджикистана в переписке с малолетней девочкой вымогал у нее фото интимного характера, а затем попытался встретиться с ней. Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Напомним, по словам отца, 30-летний мигрант стал писать его дочери, когда ей было всего 12 лет. Сначала он заставил ее снять интимные видео, которые после выложил в интернет, из-за чего девочке пришлось переводиться в другую школу. Когда ей было уже 13, педофил встретился с ней, завел в квартиру, где якобы и надругался. После задержания тот признался, что секс с ребенком у него был несколько раз.

Девочка, по словам отца, после пережитого была направлена в психиатрическую лечебницу, о чем извращенец не знал. Переписку от лица дочери продолжил отец, который и пригласил "ухажера" к себе "пока родителей нет дома". Там и произошло задержание не без помощи проходившего мимо Деда Мороза.

Теги: СКР, Бастрыкин, Екатеринбург, дед Мороз, мигрант-педофил


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Ранее 25.12.2024 16:30 Мск В Екатеринбурге Дед Мороз поймал мигранта-педофила

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