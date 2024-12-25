25 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

"Лучший новогодний подарок". В Екатеринбурге Дед Мороз вместе с отцом жертвы поймали мигранта-педофила

Президент Уральского родительского комитета Евгений Жабреев в образе Деда Мороза поймал в Екатеринбурге мигранта-педофила, надругавшегося над 13-летней девочкой. Отец девочки 1,5 года не мог поймать извращенца, но под Новый год тот сам пришел к нему в квартиру.

Как рассказал Жабреев, в уральской столице вместе с сотрудниками опеки, он принимал участие в новогодней акции - в образе Деда Мороза поздравлял и дарил подарки детям из малоимущих семей. И вот, зайдя в очередной подъезд, заметил 30-летнего мигранта, который стучался в одну из квартир. Открыл дверь мужчина, который сразу же схватил иностранца. Увидев это, Дед Мороз сразу подключился.

Как оказалось, более года назад, когда девочке было 12 лет, ей написал незнакомец. Сначала ребенка уговорили на интимные видео, которые позднее извращенец слил в интернет. Из-за этого девочке пришлось перевестись в другую школу. После ребенка уговорили на личные встречи в квартире педофила. Ребенок после пережитого оказался в психиатрической лечебнице.

Мигрант не знал о госпитализации своей жертвы и продолжал написывать, однако переписку вел уже отец. Он сказал, что "родителей нет дома" и пригласил извращенца к себе в квартиру. Тот согласился. Тогда и произошло задержание, что, по словам отца девочки, стало для него лучшим подарком к Новому году.

"Мы полтора года пытались его поймать, но даже не знали, как он выглядит, - передает слова папы девочки Telegram-канал "УралLIVE". – А тут он собственной персоной, все его документы и телефон с фотографиями и переписками".

На место приехала полиция и, обследовав телефон, узнала, что у мигранта было несколько юных "возлюбленных".

"В телефоне полиция обнаружила у него много фотографий несовершеннолетних и какие-то переписки, - рассказал Жабреев. – Педофил признался, что с пострадавшей у него неоднократно была близость. Он шантажировал ее, а ее родителям, которые узнали об их отношениях, угрожал"

Теги: Екатеринбург, Дед Мороз, мигрант-педофил


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