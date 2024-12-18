В Кемерово собаки искусали женщину

Началось расследование обстоятельств нападения собак на женщину. Дело было в Кировском районе Кемерово.

18 декабря в Кемерово на улице Тельмана агрессивные животные напали на женщину. Она травмирована.

Отмечается, что данный случай не единичен, однако должных мер реагирования со стороны специальных служб нет. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", сообщает управление СКР по Кемеровской области.