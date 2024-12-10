Зарплата курьеров может достигнуть 360 тысяч рублей

В ближайшие три недели ожидается острый дефицит курьеров.

Зарплата таких работников с водительскими правами к Новому году в Москве может подняться до 360 тыс. руб.

Около половины работодателей готовы платить курьерам от 200 тыс. руб. в месяц. Речь идет о декабре. Сегодня в Москве и Подмосковье для работы на заказах в преддверии Нового года ищут около 15 тыс. курьеров. Стоимость доставки во второй половине декабря может увеличиться в полтора-два раза. Как заявил руководитель агентства "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров, значительное влияние на сегмент экспресс-доставки оказывает сокращение количества мигрантов, которых требуется замещать, что приводит к резкому росту зарплат и спроса.

По словам экспертов, к концу 2024 года нехватка курьеров составит 300 тыс. человек, в то время как в начале года, по разным оценкам, не хватало около 140 тыс. работников, сообщает "Коммерсант".

Тем временем, наибольший переток кадров в сектор платформенной занятости происходит из жилищно-коммунального хозяйства, строительства, торговли и сферы услуг. Представители именно этих отраслей чаще всего идут работать курьерами и таксистами. Водители чаще всего переходят из сферы стройки и ЖКХ: у 23% это последнее место работы, и поровну у 18% – предпоследнее и следующее за ним. Потом идет торговля (у 19% опрошенных это последнее место работы), производство (у 16%) и сфера услуг (у 15%).

В курьеры преимущественно переходят из торговли и сферы услуг (совокупно около 40% респондентов), а также из сферы строительства и ЖКХ (от 7 до 9%). Затем следует промышленное производство и офисная работа (по 8% назвали последним местом работы), за ними – сфера образования (3%) и проч.

С предыдущих мест работы таксисты и курьеры, прежде всего, увольнялись из-за низкой зарплаты, отсутствия гибкого графика, сложных условий труда, сообщают "Ведомости".

Напомним, в Минпромторге считают, что сервисы доставки "оттягивают" трудовые ресурсы.