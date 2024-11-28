Вторую ракетку мира Швентек дисквалифицировали из-за допинга

Вторая ракета мира, польская теннисистка Ига Швентек дисквалифицирована на месяц из-за положительного теста на допинг. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Напомним, что допинг-тест спортсменка сдала в августе 2024 года. Тогда не проводилось никаких соревнований, однако найденный в организме Швентек триметазидин поставил под вопрос ее дальнейшую профессиональную деятельность.

Позднее выяснилось, что вина спортсменки в положительном тесте была незначительной. Такой результат был вызван мелатонином, который девушка принимала из-за проблем со сном, вызванных постоянной сменой часовых поясов. Препарат из Польши продавался без рецепта и, как выяснилось, был загрязнен.

В связи с этим было решено отнести данное нарушение в категорию "Незначительная вина или халатность" и дисквалифицировать теннисистку только на месяц. Поскольку ранее Швентек ограничили доступ к соревнованиям с 22 сентября по 4 октября, снова взять ракетку в руки она сможет уже 4 декабря.