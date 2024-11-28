Власти Кипра отозвали "золотые паспорта" у российских бизнесменов

Правительство Кипра отозвал "золотые паспорта" у 77 иностранных инвесторов.

В перечень попали российский бизнесмен Олег Дерипаска и бывший владелец "Пробизнесбанка" Александр Железняк. В списке оказался также бизнесмен из Украины Игорь Коломойский, а также малазийский биржевой брокер Джо Лоу, который находится в розыске по всему миру за мошенничество и финансовые преступления.

Помимо 77 инвесторов, "золотые паспорта" отозвали и у членов их семей. Речь идет о тех, что предоставил ложную информацию при получении документов, не соблюдал правила натурализации либо привлекался к уголовной ответственности.

Также "золотых паспортов" лишили бизнесмена Григория Березкина, бывшего совладельца компании "Новые оружейные технологии" Яна Абрамова, нефтяного магната из Петербурга Али Беглова и экс-сотрудника "Инкредитбанка" Дмитрия Моторина, сообщают "Ведомости".