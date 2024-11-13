Екатеринбургские таможенники нашли 120 кило брендовой одежды в багаже трех туристов

В Екатеринбурге таможенники перехватили крупную незадекларированную партию брендовой одежды. Вещи были в багаже трех туристов, прилетевших из Стамбула.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, в "зеленом" коридоре аэропорта Кольцово инспекторы остановили 50-летнюю женщину с сыном и его девушкой, которые тащили пять баулов. В ходе досмотра выяснилось, что в сумках лежат ползунки, распашонки, комбинезоны, спортивные костюмы и платья брендовых моделей и разных размеров с бирками. Общий вес одежды составил 120 килограммов.

При объяснении с таможенниками пассажиры сначала назвали себя "переселенцами". Затем они стали утверждать, что якобы везли одежду в подарки родственникам и для личного пользования. В итоге туристы все же признали товар коммерческой партией и написали заявления о его безвозмездной передаче в доход государства.

Сейчас вещи направлены на экспертизу. Возбуждено дело об административном нарушении.

Напомним, недавно таможенники нашли шпионское оборудование в прибывшей в Екатеринбург посылке.