Израиль в октябре нанес удар рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии

Израиль в октябре нанес удар рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии, после чего Минобороны РФ сделало представление Тель-Авиву, отметив, что подобные действия недопустимы. Об этом сообщил РИА Новости спецпредставитель президента России в САР Александр Лаврентьев.

По его словам, Израиль не наносил удар непосредственно по авиабазе, потому что это, естественно, имело бы очень негативные последствия. "Это они прекрасно понимают", - отметил Лаврентьев. Он добавил, что удар был нанесен по какому-то складу либо помещению.

1 октября армия Израиля заявила, что проводит "ограниченные наземные рейды" на юге Ливана с целью уничтожения объектов "Хезболлы". Также ЦАХАЛ продолжает воздушные бомбардировки не только ливанской территории, но и Сирии.

МИД России осудил военную операцию и призвал власти Израиля вывести войска с ливанской территории. В министерстве считают, что действия, предпринятые военно-политическим руководством Израиля вслед за убийством ряда лидеров "Хезболлы", приведут к дальнейшей эскалации насилия в ближневосточном регионе.