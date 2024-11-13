Букеровскую премию получила британская писательница Саманта Харви

Букеровскую премию получила британская писательница Саманта Харви за роман "На орбите" (Orbital). Как пишет ТАСС, об этом сообщил председатель жюри писатель и скульптор Эдмунд де Ваал на церемонии в Лондоне.

Роман рассказывает об одном дне из жизни шести астронавтов и космонавтов на борту МКС, среди которых двое россиян. Де Ваал отметил, что роман привлек внимание уникальностью темы и ее подачей. В нем читателю предлагается увидеть Землю и ее проблемы глазами шестерых космонавтов на борту Международной космической станции.

Организаторы премии заявили, что книга дает возможность "полюбоваться великолепием Земли, размышляя о личной и коллективной ценности каждой человеческой жизни".

По данным организаторов, при объеме книги всего 136 страниц она стала второй по краткости книгой, когда-либо получившей премию. Сама Харви стала первой победившей женщиной с 2019 года.

"На орбите" стал пятым романом в библиографии Харви. Ранее она рассказала, что идея романа пришла к ней во время пандемии коронавируса.