Силовики сняли двух дебоширов с рейса "Екатеринбург – Пхукет"

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали двух дебоширов, нарушавших порядок при посадке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, ночью 12 ноября силовикам поступил сигнал, что к самолету, вылетающему рейсом "Екатеринбург – Пхукет", срочно требуется наряд полиции. Прибывшие сотрудники задержали двух жителей Алапаевска.

Выяснилось, что при посадке мужчины распивали алкоголь, который купили в кафе в стерильной зоне аэропорта. Когда представители авиакомпании сделали приятелям замечание, те начали возмущаться, ругаться с бортпроводниками и выражаться матом. Нарушителям отказали в перелете и вызвали силовиков.

Транспортные полицейские доставили мужчин в дежурную часть, где отправили на освидетельствование на опьянение. Однако от экспертизы дебоширы отказались. На каждого составили административные протоколы, нарушителям назначены штрафы.

Напомним, недавно Минтранс РФ поддержал усиление ответственности за дебош на борту. Предлагается создать единый реестр пассажиров, которые не смогут летать на самолетах.