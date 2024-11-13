Джонсон: Лондон может отправить войска на Украину в случае снижения помощи США

Великобритания может вынуждено отправить свои войска на территорию Украины.

Как сообщил в эфире GB News бывший глава британского правительства Борис Джонсон, такой вариант возможен в случае, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп сократит объем помощи Украине после вступления в должность.

По словам бывшего премьера, Лондон поддерживает Киев, так как в ином случае "коллективная безопасность будет серьезно подорвана оживающей Россией, угрожающей самым разным частям Европы". Джонсон отметил, что помощь Украине – "хорошая инвестиция".

Он подчеркнул, что в противном случае страны Балтии и Грузия, столкнутся с еще большей угрозой.

Ранее сообщалось, что Трамп, Орбан и папа Франциск остановят помощь Украине.