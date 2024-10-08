Российская триатлонистка утонула на соревнованиях Ironman в Испании

Российская триатлонистка Елена Смирнова утонула во время соревнований Ironman в Барселоне. Она скончалась в карете скорой помощи, пишет Regnum.ru.

Трагедия произошла 6 октября. Во время заплыва спортсменке стало плохо. Спасатели вытащили её из воды и передали медикам. Они пытались реанимировать Смирнову, но спасти женщину не удалось: она скончалась.

Спортсменке из Санкт-Петербурга был 41 год.

Сейчас идет расследование обстоятельств происшествия. По предварительным данным, причина случившегося – несчастный случай. Организаторы выразили соболезнования семье и друзьям триатлонистки. Федерация триатлона России пообещала оказать всю необходимую помощь семье.

Ironman – одно из самых сложных однодневных соревнований в мире. Сначала спортсмены плывут почти 4 км в Средиземном море, затем едут на велосипеде 180 км, а после этого бегут 43 км. Все этапы проходят без перерыва. В этом году к участию допустили около 3 тысяч спортсменов.