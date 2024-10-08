На Уралмаше нашли тело екатеринбургского рэпера MC Bandit

В Екатеринбурге, в микрорайоне Уралмаш, было обнаружено тело местного 40-летнего рэпера Алексея Бражникова, также известного как MC Bandit.

Как сообщает 66.RU со ссылкой на собственный источник, музыканта нашли в гаражах, где у него была студия. Сейчас причина смерти неизвестна, однако источник не исключает, что дело могло быть в наркотиках. Точную причину покажет вскрытие.

Близкие рэпера не могут объяснить столь скоротечный уход из жизни, потому сейчас не исключают ни одну из версий, в том числе и криминал.

Алексей Бражников родился в Екатеринбурге 4 мая в 1984 г. Организовал собственную студию звукозаписи "Da Ban Studio", где записывал треки с такими музыкантами как группа "Восточный круг" и Витя АК-47. Он также подрабатывал в Свердловской киностудии, открыл музыкальный кружок и работал диджеем.