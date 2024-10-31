В Югре следователи вернули в бюджет государства пять миллиардов рублей

В Югре следователям за год удалось добиться возмещения в бюджет более 5 млрд руб. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, это сумма сокрытых и неуплаченных фигурантами уголовных дел налогов, штрафов и пени.

Всего в производстве следователей находилось 92 уголовных дела по уклонению от уплаты налогов, сокрытию средств, за счет которых должны были взыскивать налоги, преднамеренному банкротству и неисполнению обязанностей налогового агента.

Завершено расследование 20 уголовных дел. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 430 млн руб.