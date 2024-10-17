В Екатеринбурге выставили на аукцион еще одну площадку КРТ

В Екатеринбурге пройдет очередной аукцион за право освоить еще одну площадку программы "Комплексное развитие территорий" (КРТ). Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, пространство площадью 4,1 тысячи квадратных метров расположено в границах улиц Московской и Гурзуфской. Сейчас там находятся два дома, построенных еще в 1953 году. Вместо них возведут новое жилье, а в дополнение капитально отремонтируют близлежащий детсад №338. Как отметили в мэрии, число мест в нем будет увеличено.

Начальная цена лота и задаток составит 101 тысячу 609 рублей и 43 копейки. Шаг аукциона – 5 тысяч 80 рублей и 47 копеек. Торги пройдут в онлайн-формате, их дата станет известна позже. После заключения контракта проект планируется реализовать в течение пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в рамках КРТ снесут два дома в районе улицы Стрелочников, построенных почти 100 лет назад.