25 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

На Украине за 3 года закрыли 2 тыс. школ

За последние годы на Украине были закрыты 2,1 тыс. школ, а первоклассников стало меньше более чем на 120 тысяч, говорится на украинском портале Education.

Цифры получены на основе сравнения количества школ в 2020-21 и в 2023-2024 учебных годах, то есть за три года. В среднем каждый год закрывалось по 700 школ, то есть по две школы ежедневно. Это еще быстрее, чем в России, где ежегодно закрывают примерно 500 школ, или полторы в день при населении в 4 раза больше. Фактически за три года закрыли 14% всех школ. Данные цифры носят зловещий характер.

Недавно депутат Рады Нина Южанина заявила, что с Украины накануне нового учебного года выехали 300 тысяч школьников. По ее мнению, это показывает, что люди не видят будущего для своих детей на Украине.

Министр образования республики Оксен Лисовой сообщил, что за границей около 400 тысяч детей, особенно часто стали выезжать старшеклассники. Неясно, включил ли он в это число тех, кто уехал совсем недавно. Вероятно, нет, поскольку на днях глава образовательно-воспитательного совета всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик сообщила, что всего Украину покинули более миллиона школьников. Общее же число школьников до начала СВО было около 5 млн, то есть уехали около 20%. Примерно такие же пропорции для первоклассников.

Теги: украина, школа, образование


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