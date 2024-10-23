Казахстан выступил против обхода антироссийских санкций на своей территории

Казахстан выступает против обхода антироссийских санкций на своей территории. Об этом заявил заместитель главы МИД республики Роман Васильев, сообщает Lenta.ru.

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"Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций", - сказал он.

Васильев уверен, что к позиции Казахстана относятся с пониманием как в России, так и на Западе.

Также он сказал, что Астана хотела бы иметь более прочные отношения с Евросоюзом (ЕС). По его словам, уже на данный момент они очень крепкие и динамично развивающиеся.

Ранее пресс-секретарь президента республики Берик Уали заявил, что Казахстан пока воздержится от подачи заявки в БРИКС: приоритетом является Организация Объединенных Наций.