Белоусов прибыл в Минск

Министр обороны Андрей Белоусов прибыл в Минск. Цель – заседание совместной Коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

"Стратегическое взаимодействие между нашими государствами успешно осуществляется в различных областях. При этом интеграция в деле обеспечения безопасности Союзного государства играет решающую роль", - сказал министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

По его словам, в этот сложный период глобального противостояния между Западом и Востоком "мы продолжим поддерживать достигнутый уровень сотрудничества, его дальнейшее развитие и углубление в интересах сохранения суверенитета и независимости наших государств". Хренин рассказал о подготовке к учениям "Запад-2025" и отметил динамичное развитие белорусско-российского военного сотрудничества.

"Учения создадут условия для дальнейшего совершенствования действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства. Мероприятия такого масштаба позволяют на практике проверить уровень боевой готовности региональной группировки и способность войск совместно выполнять поставленные задачи", - цитирует Хренина пресс-служба Минобороны Белоруссии.