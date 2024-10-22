Суд вынес приговор уральцу, избившему двух полицейских

Житель уральского города Ревда осужден за применение насилия к сотрудникам полиции. Таким образом он пытался вступиться за своего приятеля.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в апреле этого года. В тот день уралец выпивал на квартире со знакомым. Последний в пьяном состоянии вышел на улицу и стал приставать к прохожим. Очень скоро на место прибыли полицейские и предложили тому проехать с ними в отдел. Приятель отказался, тогда его стали задерживать силой.

Увидев такую картину, ныне осужденный уралец решил помочь другу и ударил по руке сотрудницу полиции. На этом он не успокоился и ударил второго полицейского коленом в голову. В итоге стражи порядка задержали обоих.

Как отметили в прокуратуре, в дальнейшем мужчина полностью признал свою вину. Ревдинский городской суд назначил ему 2 года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.