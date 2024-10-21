Российская армия продвигается под Селидово

Поступают сообщения об успешных действиях российской армии в городах Селидово и Горняк к западу от Донецка.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что там ломается логистика боевиков. На прошлой неделе он сказал, что начался охват Селидово российскими подразделениями вместо лобового штурма.

Источники разных изданий, в том числе украинские, сообщают, что положение боевиков в этих городах тяжелое - они все больше охватываются российскими войсками. Так, под Селидово осталась только одна дорога снабжения, и та под огневым контролем российской армии.

По мнению военкора Александра Коца, пока в Селидово для противника все складывается по сценарию Угледара.

"Гарнизону ВСУ уже рубанули практически всю логистику, за исключением одной дороги, которая ведет в сторону Покровска. Однако она, как и дорога от Угледара на Богоявленку, под плотным огневым контролем. При этом, как отмечают вражеские паблики, в районе Зоряного мы перешли через реку Волчья и фактически вышли в тыл Горняка с юга", - пишет он.

Как считает обозреватель Юрий Подоляка, ближайшие несколько дней здесь должны стать решающими.

