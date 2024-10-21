В Донецке американец получил срок за борьбу на стороне ВСУ

В Донецке наказан 32-летний гражданин Америки Джастин Мишлер. Ему вменяли участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ.

В январе 2023 – июне 2024 гг. Мишлер прибыл на Украину и добровольно вступил в Интернациональный легион, где прошел военную подготовку. Американца обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После Мишлер участвовал в боевых действиях на стороне Украины. За это он получил (в переводе на российские рубли) 1,2 млн

В 2023 г. Мишлер вступил в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени "рыцарей Зимнего похода" ВСУ, которая вела военные действия в Бахмуте и Марьинке, на кургане Саур-Могила и в селе Мариновка. Суд заочно приговорил Мишлера к 14 годам колонии строгого режима, сообщает Генеральная прокуратура России.