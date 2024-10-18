"Пример стойкости и отваги": Младший сержант из Березовского спас двоих сослуживцев на СВО

С передовой доложили о подвиге младшего сержанта-гранатометчика Сергея Большакова из Березовского, который, будучи раненым, спас двоих сослуживцев в зоне СВО. Подробнее об этом в своих социальных сетях рассказал глава города Евгений Писцов.

Согласно письму от 433 мотострелкового полка 27 гвардейской мотострелковой дивизии, находясь в населенном пункте Новогродовка, Сергей Большаков производил наведение и корректировку огня по вражеским укрепленным точкам. Его позиция была раскрыта и атакована сбросами FPV-дронов, в результате чего боец получил осколочное ранение ноги и поспешил переместиться на другую укрепленную позицию.

По пути к ней, Большаков наткнулся на раненого заместителя роты по военно-политической работе и принял решение довести его до точки сбора. По той же дороге он заметил еще одного тяжело раненого товарища находящегося без сознания. Дотащив первого сослуживца, Большаков, будучи сам раненым, вернулся за вторым и также отнес его к точке сбора и эвакуации. Затем свердловчанин получил первую медицинскую помощь и вернулся на позицию для продолжения выполнения боевой задачи.

"Мужество и отвага младшего сержанта Большакова Сергея Владимировича проявились в полной мере. Благодаря его решениям были сохранены жизни и здоровье двух офицеров, действия Большакова достойны самого высокого уважения и являются примером стойкости, решимости и отваги", - говорится в документе, присланному в администрацию Березовского.

Мэр города напомнил, что Сергей Большаков ушел на фронт после гибели на СВО его сына Алексея в 2022 году.

"Ангела Хранителя Сергею Валерьевичу, здоровья и возвращения с Победой в родной Березовский!" - написал градоначальник.