Птицефабрики в РФ повышают отпускные цены на куриное яйцо

В России два крупных производителя куриных яиц – птицефабрики "Вараксино" и "Волжанин" – повышают цены на свою продукцию.

"Вараксино" уведомило торговые сети о росте цен на яйца с начала ноября на 8%. Птицефабрика "Волжанин" в начале октября также подняла закупочные цены для ритейлеров на 5%.

При этом компания "Праксис-ОВО", которая является дистрибьютором яиц под брендом "Праксис", которые выпускает "Вараксино", сообщила торговым сетям о повышении с 5 ноября цен до 12% в зависимости от категории яйца.

Производители заявили, что в 2024 году "в связи со сложной геополитической ситуацией" продолжается рост себестоимости продукции. С августа по октябрь на 13% выросли затраты на гофротару, на 10% – на упаковочные пленки, на 25% – ветпрепараты, на 20% – на корма, на 30% увеличился фонд оплаты труда "в связи с кадровым дефицитом персонала", сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что птицефабрика "Окская", которая является одной из крупнейших в стране, в конце сентября предупредила торговые сети, что с 1 ноября поднимет отпускные цены на весь ассортимент на 5%.

До этого Федеральная антимонопольная служба России начала проверки крупнейших розничных торговых сетей на предмет цен на яйца. В ведомстве объяснили: проверку стоимости яиц ведут по всей товаропроводящей цепочке.