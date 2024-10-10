Голубое топливо пришло еще в 186 домов Астраханской области - регион поучаствовал во Всероссийской эстафете газа

Сегодня в рамках XIII Петербургского международного газового форума одновременно в 25 регионах России прошли торжественные запуски в эксплуатацию различных объектов по Программе развития газоснабжения на период 2021-2025 годов. Края и области соединил телемост. Среди участников эстафеты газа – село Началово Приволжского района Астраханской области. По программе социальной догазификации здесь подали голубое топливо в мкр. Кристальный.

Общая протяженность распределительного газопровода, подведённого к микрорайону Кристальный, составляет более 3 км. Сейчас возможность подключиться к природному газу обеспечена для 186 домовладений. В дальнейшем количество потребителей может расти, так как мощность сети позволяет это сделать.

В ходе телемоста председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заметил, что Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача к 2030 году обеспечить 100-процентную технически возможную газификацию на территории страны. В этом направлении ведутся масштабные работы. За истекший период 2024 года в России построено почти 400 межпоселковых газопроводов. Высокими темпами идёт социальная догазификация – на сегодня уже выполнено около миллиона договоров.

Как отметил председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев, газоснабжение и газификация находятся в числе приоритетных задач по развитию региона. При этом Приволжский район– в числе лидеров по подаче заявок на догазификацию. По данным на конец сентября 2024 года, жители муниципалитета оставили почти 2900 заявок, а число исполненных до границ земельных участков договоров составило более 2000.

Символическую газовую горелку в мкр. Кристальный Денис Афанасьев зажёг вместе с ветераном СВО Тахиром Кумановым. Также вице-губернатор навестил семью Кумановых в их новом доме с уже подключенным газом.