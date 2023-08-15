15 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Минздрав снял с себя ответственность за порядок оплаты труда врачей в регионах?

Системы оплаты труда медиков в регионах будут изменены по рекомендациям Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщила пресс-служба Минздрава.
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Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сказал, что с 2025 года планируется переход на новую систему оплаты труда медиков, которая будет отработана в пилотных проектах в регионах. В частности, согласно рекомендациям, будут установлены предельные уровни соотношения заработной платы руководителей и работников учреждений. Также работникам первичного звена и скорой медицинской помощи установлены специальные социальные выплаты в размере от 4,5 до 18,5 тысяч рублей ежемесячно.

"Родительское всероссийское сопротивление" считает, что Минздрав снял с себя ответственность и ситуация с колоссальным расслоением зарплат врачей продолжится. Вместе с этим продолжится и отток врачей из государственных медицинских учреждений в частные, а из регионов - в большие города.

Советник президента РФ, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает, что привязка зарплат врачей и учителей к средней по региону вредна. Это способствует не только вымыванию кадров из бедных регионов и переезду их в более богатые, но и усиливает дифференциацию в уровне жизни между регионами. Бедные становятся еще беднее, а богатые – богаче, уверен он.

Теги: врачи, зарплата


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