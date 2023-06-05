FIDE занимается глупостью, запрещая россиянам играть под флагом своей страны, - Карпов

Шахматист Анатолий Карпов полагает, что, запрещая россиянам выступать на соревнованиях под флагом своей страны, Международная шахматная федерация (FIDE) занимается глупостью.

Карпов напомнил, что гроссмейстер Сергей Карякин давно озвучил свою позицию не выступать на турнирах без флага России, это [отказ от участия в Кубке мира] не стало сюрпризом и новостью, приводит ТАСС слова Карпова. Но FIDE [запрещая россиянам выступать под флагом страны] занимается глупостью, и все, считает Карпов.

Ранее гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не будет участвовать в Кубке мира из-за невозможности выступления под флагом России. Из-за санкций FIDE россияне выступают на соревнованиях под эгидой организации и в нейтральном статусе.