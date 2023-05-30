30 Мая 2023
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Образование В России
Фото: Sputnik/Илья Питалев

Слуцкий призвал интенсифицировать техническое образование

Необходимо ввести срочную программу национального переобучения и интенсификации технического образования, а также объявить 10-летний цикл "открытых дверей" во всех российских технических вузах. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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После атаки украинских беспилотников на Москву он написал, что нужно не прятать голову в песок, а признать техническое отставание в сфере связи, беспилотников, военных информационных технологий.

Также он призвал признать Украину террористическим государством, а его западных кураторов - спонсорами терроризма.

Ранее член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор ряда вузов Алексей Савватеев заявил, что высшего образования как системы в России уже нет, остались лишь несколько отдельных сильных вузов.

Теги: образование, Леонид Слуцкий


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