Слуцкий призвал интенсифицировать техническое образование
Необходимо ввести срочную программу национального переобучения и интенсификации технического образования, а также объявить 10-летний цикл "открытых дверей" во всех российских технических вузах. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
После атаки украинских беспилотников на Москву он написал, что нужно не прятать голову в песок, а признать техническое отставание в сфере связи, беспилотников, военных информационных технологий.
Также он призвал признать Украину террористическим государством, а его западных кураторов - спонсорами терроризма.
Ранее член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор ряда вузов Алексей Савватеев заявил, что высшего образования как системы в России уже нет, остались лишь несколько отдельных сильных вузов.