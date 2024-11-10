В Подмосковье в результате падения обломков беспилотников пострадали пять человек

Сегодня ночью и утром ВСУ нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации. Всего было применено 84 беспилотника самолетного типа дальнего действия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Все они были сбиты или подавлены системой радиоэлектронной борьбы. Во время противовоздушного боя с 8.17 до 9.46 в Раменском Московской области сбили 34 беспилотника. В трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов и пострадало пять человек, которые получили ранения.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил лишь об одной пострадавшей. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук — состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации.