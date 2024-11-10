Москву атаковали 25 беспилотников: атаки отражены

ВСУ сегодня массово атаковали Москву беспилотниками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, на столицу было совершено как минимум 25 атак БПЛА. Все атаки отражены силами ПВО Минобороны РФ.

По предварительным данным беспилотники были сбиты в Раменском городском округе, а также в Домодедово и Коломне. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.