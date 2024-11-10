Жизни российских туристов, попавших в ДТП в Египте, ничего не угрожает

Россиянам, которые накануне попали в ДТП с участием автобуса в районе города Рас-Сидр на востоке Египта, ничего не грозит, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Каире.

Они получили травмы, не угрожающие жизни.

По данным местных СМИ, в автобусе находился 41 человек, из них 31 турист - граждане России. Также в автобусе находилось несколько граждан стран СНГ. Автобус опрокинулся. Сообщалось, что водитель якобы мог уснуть за рулем.