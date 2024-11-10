Неизвестный пронес гранату на автовокзал "Красногвардейский" в Москве

Неизвестный пронес гранату на автовокзал "Красногвардейский" на юге Москвы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Его задержали при досмотре . Неизвестно, является ли снаряд боевым.

Отметим, что ранее "любителей походить с гранатой" по городу задержали и арестовали в Перми. В Ленинском районном суде избрали меру пресечения 35-летнему пермяку, разгуливавшему по городу с гранатой. В СИЗО он пробудет до 15 декабря. Выяснилось, что гранату, которую мужчина оставил в здании автовокзала ранее оставил на улице другой пермяк.

В одном из местных баров он похвастался гранатой приятелю. Это увидели сотрудники службы безопасности заведения и вызвали полицию. Мужчину задержали, но в какой-то момент он успел от боеприпаса избавиться, где ее в последствии и подобрал прохожий, который тоже был нетрезв.