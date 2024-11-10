36 рейсов ушли на запасные аэродромы во время ограничения работы аэропортов Москвы

36 рейсов были вынуждены уйти на запасные аэродром во время массированной атаки Москвы украинскими беспилотниками. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Росавиации.

В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты временные ограничения, которые вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Напомним, сегодня утром было сбито 32 беспилотника, летевших в Москву. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук — состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации. В Раменском загорелись два дома.

На месте падения беспилотников работают экстренные службы.