Песков заявил, что Трамп менее предсказуем в плане выполнения своих предвыборных обещаний

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил Трампа и Харрис. Он заявил, что представитель демократов Камала Харрис и Джон Байден более предсказуемы, чем Трамп.

"Трамп в этом плане менее предсказуем. И также, наверное, менее предсказуемо, насколько он будет придерживаться тех заявлений, которые он делал в ходе предвыборной кампании", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Напомним, Трамп победил во всех колеблющихся штатах и набирает 312 голосов выборщиков против 226 у Харрис, одерживая разгромную победу. Хотя его перевес по числу голосов американцев не столь велик – примерно 52 на 48, случившийся разгром стал возможен благодаря местной системе выборщиков, когда победитель в штате получает все голоса выборщиков штата. Также ожидаемым итогом выборов стало то, что все штаты, кроме колеблющихся, проголосовали с заранее известным результатом. То есть исход выборов в США решают несколько штатов. На прошедших выборах их было всего семь.