По поручению губернатора - глава минздрава Астраханской области проверил ход капремонта медучреждений

Министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин вместе с первым заместителем председателя Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ Леонидом Огулем накануне оценили ход капитального ремонта участковой больницы в селе Болхуны и работу Знаменской поликлиники. Об этом сообщает минздрав Астраханской области.

Капремонт участковой больницы в селе Болхуны стартовал весной этого года в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». На сегодняшний день подрядчик отстаёт от графика. За месяц до официальной сдачи объекта рабочие выполнили стяжку пола, демонтаж внутри здания, ведут кровельные работы. Министр подчеркнул: все работы нужно завершить до конца года.

Также глава минздрава региона посетил обновлённый корпус Знаменской поликлиники. В капитально отремонтированном здании теперь находятся и взрослая, детская поликлиника, а также физиотерапевтическое отделение и женская консультация. С медперсоналом Знаменской городской больницы обсудили вопросы социальных выплат, создания родильного отделения, нехватки кадров.

Сейчас, согласно стандартам и порядку оказания медицинской помощи, учитывающим число женщин фертильного возраста и общее количество родов, в Знаменской больнице работает ургентный родильный зал для оказания экстренной помощи роженицам и беременным. Также организована плановая маршрутизация пациенток в роддома и перинатальные центры Ахтубинска, Астрахани и Волгограда. Для решения кадрового вопроса, в частности, действует межведомственная региональная программа «ВУЗ-регион», благодаря которой пять молодых врачей направлены на работу в ЗАТО Знаменск.